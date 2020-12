Die Roten in Noten: So waren die Profis von Hannover 96 gegen den HSV in Form

Hannover 96 darf endlich wieder jubeln - und das sogar auf fremdem Platz. Beim Hamburger SV gelang dem Team von Kenan Kocak der erste Auswärtssieg der laufenden Saison (zum Spielbericht).

Weydandt schießt 96 zum Sieg

Die Roten zeigten im Volksparkstadion besonders in Halbzeit eins einen gute Leistung. Es dauerte gerade einmal 13 Minuten bis Hendrik Weydandt die Niedersachsen in Führung brachte. Nach einer starken Ecke von Twumasi stand der Stürmer goldrichtig und versenkte den Ball aus kurzer Distanz zum 1:0. Auch in der Folge kombinierten sich die Hannoveraner immer wieder in den Strafraum der Gastgeber. Bezeichnend für die aktuelle Verfassung der Hamburger war der Auftritt von Sonny Kittel. Nachdem er wenige Minuten zuvor Sei Muroya erstmals ungestüm zu Fall brachte, kam der Mittelfeldspieler auch in der 25. Minute zu spät - und flog vom Platz.