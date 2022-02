Die Roten in Noten: So waren die 96-Profis gegen Heidenheim in Form

Hannover 96 verliert sein Auswärtsspiel am 21. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga mit 1:3 beim 1. FC Heidenheim. Die Roten gerieten durch ein Eigentor von Niklas Hult bereits in der vierten Spielminute in Rückstand, konnten in der Folge kaum für Gefahr sorgen. Anders die Hausherren, die nach einer Slapstick-Einlage von Jannik Dehm am eigenen Fünfmeterraum durch Tobias Mohr in der 33. Minute auf 2:0 erhöhten. Direkt im Anschluss kam 96 zum ersten vernünftigen Abschluss - und Maximilian Beier traf nach Vorlage von Cedric Teuchert per Kopf. Nach längerem Check durch den Video-Schiedsrichter zählte der Treffer.

Anzeige

96 wollte mehr Durschlagskraft, brachte Hendrik Weydandt, doch kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Heidenheim auf 3:1. Mohr (48.) fasste sich ein Herz und nagelte den Ball traumhaft aus 37 Meter Entfernung in den Kasten von Ron-Robert Zieler. Ganz klar ein Kandidat für das Tor des Monats. In der Folge bleiben die Heidenheimer das bessere und gefährlichere Team, auf der Anzeigetafel verewigte sich an diesem ABend jedoch niemand mehr. Wie die einzelnen Protagonisten von Hannover 96 sich in der Voith-Arena präsentierten, erfahrt ihr in unserer Einzelkritk.