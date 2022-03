Die Roten in Noten: So waren die 96-Profis gegen Sandhausen in Form

Der SV Sandhausen startete mutig und forsch in die Begegnung. Bereits nach sieben Minten führte das Team von Alois Schwartz durch einen direkt verwandelten Eckball von Chima Okoroji. Nur zwölf Minuten später erhöhte der SVS, nach einer Hereingabe von okoroji wherte Marcel Franke den Ball ins eigene Tor ab. Doch 96 konnte den Anschluss schnell wieder herstellen. Nach einer Flanke von Niklas Hult legte Lukas Hinterseer den Ball mustergültig per Kopf für Sebastian Stolze auf, der aus kürzester Distanz den Ball nur noch über die Linie drücken brauchte. Mit dem 2:1 für den SVS gingen beide Teams in die Pause.

Nach der Pause wurde die Partie etwas chancenarmer, die besseren Gelegenheiten blieben auf Seiten der Sandhäuser. 96-Trainer Christoph Dabrowski versuchte, mit frischer Offensivkraft neue Impulse zu setzen, doch auch Linton Maina und Hendrik Weydandt konnten die Wnede nicht einleiten. Sandhausen setzte der Partie in der 81. Minute nach einem haarsträubenden Fehler von Hult im eigenene Sechzehner den Deckel auf, Janik Bachmann brauchte nach Balleroberung am Elfmeterpunkt nur nach am eingewechselten Martin Hansen zum 3:1 vorbeischieben. Wie sich die einzelnen 96-Akteure bei der Auswärtsniederlage präsentierten, dass erfahrt ihr in unserer Einzelkritik.