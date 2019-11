Die Roten in Noten: So waren die 96-Profis gegen den SV Sandhausen in Form

Es fing so gut an: Hannover 96 gelang in einem Heimspiel endlich mal ein frühes Tor. Hendrik Weydandt brachte die Roten bereits in der siebten Spielminute mit 1:0 in Führung. In der Folgezeit hatte 96 das Spiel unter Kontrolle, bis Marvin Ducksch freistehend vor dem Sandhäuser Tor scheiterte.

Schwache Vorstellung von 96

Ab der 20. Minute kamen die Gäste immer besser in die Partie, erspielten sich Chancen und hätten den Ausgleich bereits in der ersten Halbzeit verdient gehabt. 96 fand kein Mittel mehr, machte einfache Fehler und verlor den Zugriff auf die Partie. In Durchgang zwei setzte sich die schwache Vorstellung der Roten fort. Die Folge: Aziz Bouhaddouz traf in der 62. Minute zum hochverdienten Ausgleich für Sandhausen. Letztendlich blieb es beim 1:1 - natürlich viel zu wenig für die Ansprüche von 96.

So wirklich hervorgetan hat sich dabei kein 96-Profi. Offensiv fehlte die Durchschlagskraft, in der Defensive ließen die 96-Profis zu viele gute Gelegenheiten des Gegners zu. Trainer Mirko Slomka muss nun mehr denn je um seinen Job fürchten.