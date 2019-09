Einzelkritik: So schlecht waren die 96-Profis gegen Arminia Bielefeld in Form

Wieder nichts mit dem ersten Heimsieg der Saison. Hannover 96 startete zwar stark in die Begegnung, jedoch nutzten die “Roten” ihre Torchancen nicht. In der Folge brachte Fabian Klos die Gäste in Führung. Auch in der zweiten Halbzeit waren die Arminen leicht stärker. Nach einem Foul von Felipe erhöhte Andreas Voglsammer vom Punkt auf 0:2. So waren die Spieler von Hannover 96 in Form.