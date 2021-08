Einzelkritik: So waren die Spieler des TSV Havelse gegen den 1. FC Magdeburg in Form

Es will einfach nicht klappen mit den ersten Punkten für den TSV Havelse in der 3. Liga. Im Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg am Samstag kassierte das Team von Rüdiger Ziehl die dritte Pleite im dritten Spiel und ist mittlerweile auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht. Lange Zeit sah es zumindest nach einem Punktgewinn aus, doch zwei Elfmeter in der Schlussphase brachen dem Aufsteiger das Genick und besiegelten die 1:3-Pleite gegen Magdeburg (zum Spielbericht).

Das Positive: Nach einem Platzverweis gegen TSV-Spieler Fynn Lakenmacher (29.) und dem ersten Gegentreffer kurz vor der Pause (37.) zeigte der TSV eine bärenstarke Reaktion, kämpfte aufopferungsvoll und belohnte sich sogar mit dem zwischenzeitlichen 1:1 durch Yannik Jaeschke. Am Ende fehlten allerdings die Kräfte. Wie die Spieler im Einzelnen in Form waren, lest ihr in unserer Einzelkritik.