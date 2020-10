Einzug in die Meisterschafts-Endrunde: Hockey-Juniorinnen und B-Jugend des DTV Hannover souverän

Es wurde wichtig am Wochenende beim DTV Hannover: Die Hockeyjugend des Vereins spielte um den Einzug in die Endrunde der norddeutschen Meisterschaft. Das Ergebnis: zwei Siege und eine bittere Niederlage. „Wir sind nicht hundertprozentig zufrieden. Es ist schade, dass die männliche ­A-Ju­gend es nicht geschafft hat. Bei der männlichen ­B-Ju­gend und den Mädchen ist die Entwicklung sehr positiv“, sagte Tobias Jordan, der Sportliche Leiter der Hockeysparte des DTV.

A-Jugend muss in letzter Minute ins Penaltyschießen

Die männliche ­A-Ju­gend verpasste den Einzug in die Endrunde der norddeutschen Meisterschaft in einem dramatischen Spiel: Gegen den Großflottbeker Tennis, Hockey- und Golfclub verlor der DTV nach Penaltyschießen. „Das war sehr unglücklich, aber die Jungs können natürlich trotzdem stolz auf sich sein, sie haben sich teuer verkauft“, so Jordan.