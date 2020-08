Abschied von den Hannover Indians: Chad Niddery will wieder als Geologe arbeiten

Chad Niddery (29) kehrt nicht zu den Hannover Indians zurück. Der Eishockey-Oberligist hat auf Bitte des Kanadiers den Vertrag aufgelöst. Niddery, in der Vorsaison mit 46 Punkten in 42 Spielen, will in seiner Heimat wieder als Geologe arbeiten. Die Unsicherheit, wie es mit Eishockey in Coronazeiten weitergeht, ist ihm zu groß.