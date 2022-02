Ex-Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm: Wir gehen als Favorit in die Olympia-Vorrunde

Ich kann gar nicht glauben, dass unser Gewinn der Silbermedaille bei den Winterspielen 2018 in Pyeongchang schon vier Jahre her ist. Wir wollten das Turnier damals einfach genießen und waren froh, überhaupt dabei zu sein. Dann aber haben wir Historisches erreicht.

Bei diesen Winterspielen ist es für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ganz anders. Die Jungs, die 2018 schon dabei waren, wissen das. So, wie sich die deutsche Mannschaft in den vergangenen Jahren weiterentwickelt hat, hat sie gute Möglichkeiten, wieder eine Medaille zu erreichen. Wenn man sich die Gruppe mit Kanada, China und den USA anschaut, starten wir zum ersten Mal als Favoriten in diese Vorrunde. Der Glaube an mehr ist bei den Spielern durch Olympia 2018 und tolle Weltmeisterschaften entstanden.