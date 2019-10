Eishockey-Derbyzeit: Reiten die IceFighters Leipzig erfolgreich Rodeo?

Leipzig. Es ist angerichtet. Die Exa IceFighters Leipzig sind nach ihrem Traumstart vergangene Woche gewappnet für das erste Mitteldeutsche Derby am Freitagabend um 20 Uhr im Kohlrabizirkus. Gleich zum dritten Spieltag kommt es zum Aufeinandertreffen gegen die Saale Bulls aus Halle, welche ihrerseits überraschend den perfekten Auftakt von sechs Punkten gegen Rostock verpasst haben. Für Icefighters-Coach Sven Gerike ist das nur Makulatur: „Sie könnten auch Letzter sein. In so einem Derby zählt nur das Spiel und nie die Tabelle.“

Jedoch will er einen Aspekt mit dem Blick auf die Punktzahl seines Teams nicht von der Hand weisen; „Der erste Druck ist weg. Das letzte Wochenende hat uns sehr geholfen.“ Besonders das Match in Essen habe seiner Mannschaft „sehr viel gegeben“, meint er. „Wir hatten zwei Phasen im Spiel. Einmal die kämpferische Komponente zu Beginn, über die wir immer kommen müssen und später im Verlauf haben meine Jungs gesehen, welche spielerische Qualität sie besitzen.“ Nach sieben Derbypleiten in Serie würde eine achte Niederlage statistisch neuer Derby-Negativrekord sein. Gerike ist angriffslustig: „Halle wird eklig zu spielen sein und wir wissen um die Qualität in der Offensive, aber wir wollen das Ruder herumreißen.“ Ausfälle gibt es kaum. „Patrick Glatzel fehlt nochmal, Marvin Miethke ist heute gesperrt. Hannes Albrecht scheint spielen zu können. Wir sind bereit“, verrät der Trainer.

Wer noch ein Ticket ergattern will, sollte nicht gemütlich auf die Abendkasse hoffen. Diese bleibt womöglich geschlossen oder hat nur noch ein Mini-Kontingent zu bieten. Denn gestern Nachmittag gab es nur noch 100 Karten. Am Sonntag müssen die Sachsen zum nächsten Ostduell nach Erfurt (16 Uhr). Gerike holte sich Informationen von seinem Bruder Lars (Co-Trainer in Herne): „Sie sind unbequem, haben Herne vor Probleme gestellt. Wir müssen ein hohes Tempo anschlagen.“ Martin Bergau

