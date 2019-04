Eishockey-Fazit: Dresdner Eislöwen sind die Nummer eins in Sachsen

Leipzig/Dresden. Der Höhenflug der Dresdner Eislöwen kommt überraschend. Im Sommer 2018 verabschiedeten sich nach durchwachsener Saison Geschäftsführer Volker Schnabel, der den Zweitligisten wirtschaftlich konsolidierte, und Trainer Franz Steer. Die Gesellschafter setzten auf junges Blut – zu junges Blut: Geschäftsführer Maik Walsdorf, Sport-Geschäftsführer Thomas Barth und Ex-Co-Trainer Jochen Molling als Chefcoach sollten es richten. Mit der Westminster Unternehmengruppe als Hauptsponsor und Gesellschafter wurde ein Coup gelandet, Top-Transfer von Jordan Knackstedt und Jordan Heywood wurden ermöglicht. Es waren vorerst die letzten erfreulichen News. Nach nur drei Siegen aus zwölf Spielen wurde das Projekt „Jugend forscht“ revidiert. Molling musste seinen Trainerstuhl räumen. Der erfahrene Bradley Gratton übernahm das Ruder. Der Kanadier führte das Team trotz einer 4:11-Klatsche in Crimmitschau am letzten Spieltag noch in die Pre-Playoffs. Die wenig zufriedenstellende Hauptrunde hatte im Schnitt 200 Fans weniger als im Vorjahr zur Folge (2572). Alles auf den Kopf stellten die Playoffs: Nach dem Rauswurf des Meisters Bietigheim am Sonntag sind die Eislöwen „Sachsenmeister“ und fordern seit Mittwoch die Löwen aus Frankfurt im Halbfinale. Es bleibt also spannend an der Elbe.

DURCHKLICKEN: Dresdner Eislöwen - Bietigheim Steelers (5:2) Die Dresdner Eislöwen gleichen die Serie gegen die Bietigheim Steelers aus, gewinnen das erste Heimspiel in der Playoff-Serie 5:2. © Steffen Manig

Anzeige

Auf Konstanz legen die Eispiraten Crimmitschau im altehrwürdigen Sahnpark Wert. Die Westsachsen kamen gut in die Saison und setzten sich zwischen den Rängen 6 bis 10 fest. Bis zum 16. Spieltag standen die Westsachsen auf dem direkten Playoff-Platz 6. Der Höhepunkt nach der Pause war der höchste DEL2-Derbysieg der Geschichte – eben jenes 11:4 über Dresden. Dies war jedoch der Auftakt des Niedergangs. Bereits im Dezember soll sich das Team intern gegen Trainer Kim Collins gestellt haben, die Reißleine zog die Vereinsführung erst Ende Januar. Nach dem 1:9 in Frankfurt und auf Playdown-Platz elf musste Collins gehen. Das Team blühte unter Interimscoach Borris Rousson und Nachfolger Danny Naud auf – im Herzschlagfinale am letzten Spieltag sicherten sich die Westsachsen die Pre-Playoffs. Dort warfen sie die Eispiraten Kassel raus. Im Viertelfinale war dann gegen Ligaprimus Frankfurt Schluss. Den fast gleichbleibenden Zuschauerschnitt von 2108 Fans wollen die Eispiraten in der kommenden Saison steigern. Trainer Naud soll bleiben, das Grundgerüst mit acht verlängerten Spielerverträgen steht bereits. Im Tor soll Gerüchten zufolge Mark Arnsperger, zuletzt Förderlizenz-Torwart der Exa Icefighters Leipzig, die Back-up Position übernehmen.

Neilson – Trainer der Saison

Das stärkste sächsische Team bis zu den Playoffs war eindeutig Weißwasser. Die Lausitzer Füchse starteten mit einem Paukenschlag in die Saison. Im vergangenen Frühjahr rettete Robert Hoffmann in den Playdowns den Club vor dem Abstieg. Nach einem Disput mit seinem neuen Co-Trainer Chris Straube stellte der Coach die Vertrauensfrage vor der Vereinsführung. Diese entschied sich für die Trennung. Sein Nachfolger, der 42-jährige Corey Neilson, kann als Trainer der Saison tituliert werden.

DURCHKLICKEN: Die Bilder vom ersten Spiel 2018/2019 der Lausitzer Füchse gegen die Eislöwen Mit dem knappsten aller möglichen Ergebnisse entscheiden die Lausitzer Füchse das vergangene Sachsenderby gegen die Dresdner Eislöwen für sich. © Thomas Heide

LESENSWERT

Unter seiner Federführung katapultierte er die Ostsachsen in Richtung Tabellenspitze. Bis kurz vor Saisonende grüßte die mit 16 000 Einwohnern kleine Stadt sogar von Platz eins. Ein völlig ungewohntes Bild. Am letzten Spieltag rutschten die Lausitzer Füchse allerdings auf Platz fünf ab. Sechs Tore fehlten zum Playoff-Heimrecht, aber die direkte Qualifikation honorierten 2492 Fans im Schnitt. Ein Anstieg von gut 200 Mann. Große Freude zudem: Erfolgscoach Neilson entschied sich für eine Vertragsverlängerung. Das sicher geglaubte Halbfinale der Playoffs verspielten seine Jungs jedoch – gegen Kaufbeuren hieß es nach sieben umkämpften Partien 3:4.

In die DEL2 wollen perspektivisch auch die Exa Icefighters Leipzig. Im Zuge ihres Umzugs in den Kohlrabizirkus steigerte der Oberligist den Zuschauerschnitt auf 1647 Fans. Um als vierter sächsischer Vertreter in der zweiten Liga zu agieren, ist auch in diesem Punkt Steigerungspotenzial vorhanden. Sukzessive will sich der Verein dieser Liga annähern.

Niesky nicht professionell

Sieben weitere sächsische Clubs befinden sich mit Schönheide, Niesky, Chemnitz, Dresden 1b, Bad Muskau, Jonsdorf und Dresden Devils im Amateurbereich der Regionalliga Ost oder Thüringenliga im Spielbetrieb. Besonders Tornado Niesky verpasste es, die Strukturen professioneller zu gestalten. Erst nach langem Hickhack erhielt das Freiluftstadion vor zwei Jahren ein Dach. Somit hegen eigentlich nur die Schönheider Wölfe höhere Ambitionen.

Beim Heimspiel vor einer Woche waren 802 Zuschauer im Wolfsbau. Ein Aufstieg in die Oberliga käme wohl zu früh. Erst vor zwei Jahren meldete der Vorgängerverein Insolvenz an. Aktuelle Beispiele wie die Harzer Falken aus Braunlage sind Warnung genug. Die Crux der Wölfe: Für die Regionalliga zu stark – für die Oberliga wirtschaftlich noch zu schwach.

ANZEIGE: 4-teiliges Trainingsset zum halben Preis! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.