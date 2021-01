"Es reicht jetzt": Danny Reiss macht endgültig Schluss

In den letzten Minuten des Jahres 2020 hat Danny Reiss (38) sein Karriereende verkündet – mit einer emotionalen Nachricht auf Facebook. Dazu ein Foto mit seinem jüngeren Bruder Andy und einem Videozusammenschnitt mit seinen schönsten Bildern und Toren.

Anzeige

Der gebürtige Hannoveraner stand den Großteil seiner Karriere bei den Hannover Indians unter Vertrag. Zuletzt in der Saison 2015/16, allerdings absolvierte er damals kein Spiel wegen der Folgen einer Gehirnerschütterung. Eigentlich war da schon seine Spielerkarriere vorbei, Reiss wagte aber Ende November 2019 das Comeback bei den Scorpions, für die er auch schon mehrmals ge­spielt hatte, sogar in der DEL. Reiss krönte seine Rück­kehr mit dem Tor zum 6:5 beim irren 8:6-Derby-Sieg gegen die Indians am Pferdeturm im Dezember.