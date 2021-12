Anlauf Nummer neun: Knacken die Indians heute in Mellendorf den Derby-Fluch?

Die Hannover Indians haben vier von fünf Derbys gegen die Hannover Scorpions gewonnen – in der Saison 2017/2018. Lange ist es her, dass der ECH die Nachbarschaftsduelle in der Eishockey-Oberliga dominiert hat. Von den folgenden zwölf Derbys haben die Scorpions elf für sich entscheiden – von den vergangenen acht Partien sogar alle. Diese Zahlen werden die Indians so lange über sich ergehen lassen müssen, bis sie die Horrorserie stoppen können. Die nächste Gelegenheit bietet sich am heutigen Freitag in Mellendorf.

Das Eröffnungsbully erfolgt in der Hus-de-Groot-Eisarena um 20 Uhr. Im Stadion ist die Kapazität auf 1000 Zuschauer begrenzt. Es gilt die 2G-plus-Regel inklusive Maskenpflicht auch am Platz. Vor dem Stadion befindet sich ein Zelt, in dem sich Interessierte ab 15.30 Uhr kostenlos testen lassen können.