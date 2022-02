Indians verlieren in Overtime gegen Herne - Scorpions schießen Krefeld ab

Endlich wieder ein Heimspiel für die Hannovers Indians in der Eishockey-Oberliga. Doch die Wiedersehensfreude wurde getrübt nach einem 2:3 nach Verlängerung gegen die Herne Miners. Die Scorpions waren am Abend in Torlaune: den Krefelder EV schossen die Melledorfer mit 13:1 aus der Arena.