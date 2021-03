Hannover Indians vor 4. Heimsieg in Folge innerhalb einer Woche

Sie können ihre eigene Serie perfekt abschließen – die Serie von vier Heimspielen innerhalb von einer Woche. Die Hannover Indians haben am Freitag (20 Uhr) in der Eishockey-Oberliga die Icefighters Leipzig zu Gast. Die Partien am Pferdeturm in den vergangenen Tagen gegen Herne (7:4), Hamm (8:6) und Krefeld (13:3) konnten die Indians für sich entscheiden.

Nach 28 Treffern aus drei Spielen soll der Torhunger nicht nur gegen Leipzig, sondern auch am Sonntag (17 Uhr) bei den Crocodies Hamburg weiterhin vorhanden sein. Nicht mit dabei sein wird Michael Burns, bei dem eine alte Verletzung wieder aufgebrochen ist und die ihn zu einer unbestimmten Zwangspause zwingt.