Revanche geglückt: Hannover Indians gewinnen auf heimischen Eis gegen Herne mit 4:3

So schnell kann es mit einer Beförderung gehen: Erst seit wenigen Wochen gehört Ryan del Monte zum Kader von Eishockey-Oberligist Hannover Indians. Wegen einer leichten Verletzung von Topscorer Brett Bulmer, der im Spiel gegen den Herner EV vorsichtshalber pausierte, rückte der 17-Jährige an die Seite von Parker Bowles und Branislav Pohanka. In der ersten Sturmreihe traf del Monte zum zwischenzeitlichen 2:1 (31.) und hatte seinen Anteil am späteren 4:3 (1:0, 1:1, 2:2) Heimsieg. Anzeige

Schon zu Beginn deutete sich an, dass es ein anderes Spiel als am Sonntag zuvor werden würde. Damals verloren die Indians mit 1:10 in Herne. Michael Burns war zunächst im Pech, als nach seinem Schuss die Scheibe kurz vor der Linie gerettet wurde. Besser machte es Bowles, der von außen vors Tor zog und HEV-Keeper Björn Linda zum 1:0 überwand (4.).

Bilder zum Spiel der Eishockey-Oberliga zwischen den Hannover Indians und dem Herner EV. Neuzugang Ryan Del Monte (rechts) hat ein gutes Spiel abgeliefert. © Florian Petrow

In den ersten Minuten des Mitteldrittels gerieten die Indians so unter Beschuss wie eine Woche zuvor – hielten dem Dauerdruck der Herner aber stand. Das lag vor allem an ECH-Torhüter David Zaboloty, der mehrfach glänzend reagierte. In der 28. Minute machte sich der Keeper ganz lang und fuhr seinen Schoner aus, wodurch er Sieger im Duell mit Patrick Asselin blieb. Kurz danach wurde Zabolotny dieser Teil seiner Ausrüstung aber zum Verhängnis. Einen Befreiungsschlag von Colton Kehler machte er erst dadurch gefährlich, dass er die Scheibe per Schoner annehmen wollte und nach vorn abprallen ließ. Denis Fominych staubte ins leere Tor zum 1:1 ab (29.).

Im Schlussdrittel schienen die Indians auf dem richtigen Weg. Im Powerplay, in den vergangenen Spielen nicht unbedingt eine Stärke des ECH, traf Pohanka zum 3:1 (46.). Doch nur zwei Minuten später stand es 3:3 nach Treffern von Asselin (47.) und Marcus Marsall (48.). Allerdings war diesmal auf das Überzahlspiel Verlass: Maxi Pohl (56.) sorgte mit einem Schlagschuss für das 4:3 (56.).