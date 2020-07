Hannover Scorpions setzen auf den finnischen Bullen Tomi Wilenius

„Er ist ein bulliger Center, mit ihm bekommen wir die Mitte dicht. Außerdem arbeitet er auch sehr gut nach hinten“, sagt Scorpions-Sportchef Eric Haselbacher und weiß, was er an dem Suomi-Stürmer hat. „Skandinavier sind technisch gut ausgebildet. Wir haben uns viele Informationen über ihn eingeholt, auch über unseren früheren Spieler Matt Wilkens.“ Wilenius gelangen in der Alpenliga in 35 Partien 28 Tore und 38 Vorlagen.

Pasanen, Siekkinen, Kauhanen, Wilenius

Spieler aus Finnland ha­ben zwar nicht gerade Tradition in Mellendorf, mit Jari Pasanen gibt es aber einen Aktiven aus der Zeit, als die Scorpions in den 90er-Jahren einen Aufschwung erlebten und schließlich 1996 in die DEL aufstiegen. Mit Ari-Pekka Siekkinen und Ilpo Kauhanen hatten die Scorpions in dieser Spielklasse später Torhüter aus Finnland unter Vertrag.