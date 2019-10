Eishockey im Sportbuzzer-Radio live: Icefighters gegen Tilburg Trappers

Leipzig. Wenn deutsche und niederländische Fußballteams aufeinander treffen, wird meistens auf eine besondere Rivalität zwischen den beiden Nationen verwiesen und alles mit besonderen Ereignissen aus der Vergangenheit belegt. Das Finale um die Weltmeisterschaft 1974. Die speichelhafte Auseinandersetzung zwischen Frank Rijkaard und Rudi Völler. Doch diese Geschichten haben im Osten der heutigen Bundesrepublik weniger Wirkung. So hatten die meisten Leipziger den tollen Auftritt der orangen Nationalmannschaft in den Siebzigern im Zentralstadion nicht vergessen, hatten bei der Weltmeisterschaft 2006 mit vielen Fußballfans aus dem weiteren Westen in der Innenstadt gefeiert.

Wenn am Freitag das Eishockeyteam der Tilburg Trappers zum fälligen Meisterschaftsspiel in die Messestadt kommt, ist dieses Match ebenfalls ein besonderes. Denn die Niederländer aus Noord Braband mischen seit der Saison 2015/2016 in der deutschen Oberliga Nord mit. Sie wollten durch den Wechsel in die deutsche dritte Liga sportlich mehr gefordert werden. „Niveau und Tempo sind höher, die Spiele besser. Wir hatten 20 Mal gegen Heerenveen gespielt, 15 Mal gegen Geleen, zehn Mal gegen Eindhoven. Es war langweilig!“ erinnert sich John Maes, ein echter Trappers Fanatics. Jedenfalls bestimmen die Tilburg Trappers seither das Niveau in der Oberliga mit. Sie haben in den vergangenen Jahren fünf deutsche Meisterschaften gewonnen und liegen momentan mit 19 Pluspunkten auf dem zweiten Tabellenplatz.

Die Icefighters aus Leipzig rangieren knapp dahinter. Sie hatten bekanntlich einen sensationellen Saisonstart, hatten die Hannover Indians, Essen, Halle und Erfurt bezwungen, doch dann drei Niederlagen in Folge kassiert. Allerdings scheinen die „Eichelkrauts“ rechtzeitig vor dem Heimspiel gegen die niederländischen Fallensteller wieder in Form zu sein. Sie hatten am vergangenen Sonntag im heimischen Kohlrabizirkus die Hannover Scorpions mit 3:2 Toren bezwungen. Die Torschützen hießen Florian Eichelkraut, Antti Paavilainen und Patrick Fischer. Am Freitag wollen sie wieder den Zuschauern einen tollen Fight zeigen.