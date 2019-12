Eishockey: Indians gewinnen erstmals doppelt - auch Scorpions setzen sich durch

Zum ersten Mal in dieser Saison ein Wochenende in der Eishockey-Oberliga mit zwei Siegen erleben – das war das große Ziel der Hannover Indians. Die Mannschaft von Trainer Lenny Soccio hat dieses Ziel am zweiten Adventswochende erreicht. Nach dem 7:2-Erfolg am Freitag gegen die Füchse Duisburg folgte ein 2:1 bei den Moskitos Essen.