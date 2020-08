"Jeder gibt dem anderen Tipps": Vertreter aller Nordklubs treffen sich bei Scorpions

„Es war wieder ein sehr gutes Treffen der gesamten Liga, wie schon vor ein paar Wochen in Leipzig. Alle spielen mit offenen Karten, jeder gibt dem anderen Tipps und berichtet von eigenen Erfahrungen“, sagt Eric Haselbacher. Der Sportchef der Hannover Scorpions war zusammen mit Tobias Stolikowski, Trainer und Teammanager der Scorpions, der Gastgeber. Außer den Scorpions waren auch die anderen zwölf Klubs der Staffel Nord mit ihren Verantwortlichen vertreten.

Die wichtigste Erkenntnis nach der Besprechung vieler Themen: Mit dem verstärkten Einstieg in den Live­stream Sprade TV könnte man den wirtschaftlichen Schaden in Grenzen halten, der sich bei einer möglicherweise drastischen Reduzierung der zugelassenen Besucherzahlen ergäbe.

Die Vereine der Eishockey-Oberliga wollen enger zusammenrücken. Das haben sie nun in Mellendorf getan – natürlich unter Einhaltung der nötigen Abstände. Sieben Stunden dauerte die Versammlung im Icehouse, dem Restaurant am Mellendorfer Eisstadion.

Interessant aus Haselbachers Sicht war auch der Informationsaustausch, wie viele Zuschauer aktuell bei den Vereinen zugelassen sind – das ist für Sportveranstaltungen in jedem Bundesland anders. „Bei uns in Niedersachsen sind es 500, in Nordrhein-Westfalen nur 300. Ganz anders ist es beim Aufsteiger Diez-Limburg. Denn Rheinland-Pfalz lässt derzeit 1000 Menschen zu – und die Limburger haben ein Fassungsvermögen von 3000 Plätzen mit sehr vielen Sitzen“, berichtet der Scorpions-Sportchef.

Auf der Tagesordnung standen auch Themen wie Kurzarbeitergeld, Reduzierung der Testspiele, Hilfen aus der Politik und die unterschiedlichen Szenarien zum Spielplan. Nach aktuellem Stand soll die Saison am 16. Oktober beginnen. Mit einer Doppelrunde. „Wir sind uns aber bewusst, dass es eine eineinhalbfache Runde oder eine Einfachrunde geben kann, sollte die Saison wegen Corona zu späteren Zeitpunkten starten“, sagt Haselbacher.

Weitere Treffen sollen folgen

Es gibt also genug Themen für weitere Ligaversammlungen. Weitere Treffen soll es in Kürze geben. „Zunächst warten wir aber ab, ob die Leipziger am 4. September ihre Lizenz erhalten. Danach machen wir eine Videokonferenz, später wird es dann eine erneute Versammlung geben – wo auch immer“, sagt Eric Haselbacher.

Was bereits feststeht, ist ein anderer Termin: Am 16. September beginnt in Mellendorf die Eisaufbereitung.