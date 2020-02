Eishockey: Leipziger Derby-Lächeln nach dem Auswärtscoup in Halle

Halle. Überall nach dem Spielende gab es im Leipziger Lager glückliche Gesichter: in der Gästekabine, am Mannschaftsbus, am Gästeeingang zur Halle. Gefühle, auf die die Icefighters Leipzig im Hallenser Sparkassen Eisdom vier Jahre lang warten mussten. Kein Wunder, dass ein strahlender Geschäftsführer André Krüll alle Hebel in Bewegung setzte, um noch irgendwo nach dem 7:4-Erfolg einen Kasten Bier für seine Derbysieger zu ergattern. Unterdessen schallte es lautstark aus der Kabine: „Zicke zacke, zicke zacke, hoi hoi hoi.“ Unter den glücklichen Gesichtern war auch Leipzigs neue Glücksbringerin. Zwei Spiele sah Alexander Zilles Freundin Julia am Wochenende – beide wurden gewonnen. Die beiden ersten Einsätze ihres Partners verpasste sie, es setzte Niederlagen. Überhaupt war der 36-Jährige einer der großen Gewinner am Sonntagabend. Die Saale Bulls in Person von Kapitän Kai Schmitz tönten im Vorfeld der Partie angesprochen auf das Logo-Gate: „So etwas nehmen Sportler sehr übel. Die Jungs werden brennen.“

Gebrannt haben am Ende bei den Bulls nur die Sicherungen bei einigen Akteuren. Das beklagte auch Bulls-Coach Ryan Foster: „Wir haben zwei Gesichter gezeigt. Diese fehlende Disziplin und die dummen Strafen von einigen haben uns das Spiel gekostet.“ Stolz konnte der Austro-Kanadier nur auf Eric Wunderlich sein. Der Verteidiger traf zweimal, spielte stark, umso bemerkenswerter, weil er Tage zuvor einen Trauerfall beklagen musste. Moritz Israel wollte ein Zeichen setzen Kurios: Die Icefighters, die in den letzten Jahren oftmals in Halle trotz starker Auftritte an sich selbst scheiterten, lieferten nicht mal wirklich eine starke Leistung ab, waren nur gnadenlos effektiv vor dem Tor der Bulls. Vereinsboss Krüll gestand offen: „Halle hatte das Spiel eigentlich vierzig Minuten lang meistens im Griff. Warum sie sich so selbst aus dem Spiel genommen haben, ist mir ein Rätsel. Aber mir soll es recht sein.“ Einer der gefeierten Helden in der Schlüsselszene: Moritz Israel und das, obwohl er eine Spieldauer-Strafe kassierte. Verrückt: „Ich wollte nach dem Foul an Raffi nur ein Zeichen setzen. Das dann zwei von Halle so abgehen, war umso besser.“

Einzig über sein Strafmaß ist Israel sauer: „Ich habe fast nichts gemacht, hatte meine Handschuhe an. Das sind maximal 2 plus 2 Minuten.“ Nach der fixen Dusche forderten die Fans ihn auf, mit in den Block zu kommen. „Klar habe ich das und die Uffta gern gemacht“, meint Israel und sammelte ungeplant Sympathiepunkte bei den Anhängern der Icefighters. Denn wann ist schon mal einer ihrer Lieblinge bei einem Spiel so hautnah zu greifen? Es stehen noch wichtige Spiele an Auch Leipzigs Cheftrainer Sven Gerike wusste, dass diese Szene neben dem Blitzstart der Schlüssel zum Erfolg war: „Halle war brutal stark im Spiel fünf gegen fünf. Wir durften uns von der Hitze nicht anstecken lassen. Denn diese Phase, wo wir die Ruhe behalten haben, hat das Spiel entschieden.“ Seine Freude über den ersten Erfolg in Halle innerhalb seiner Amtszeit versteckte er nicht, lieferte sogar eine Premiere in Form eines kurzen Tänzchens nach Spielschluss. „Natürlich ist das ein geiles Gefühl. Aber ab sofort denken wir schon an das nächste Spiel. Es stehen noch acht wichtige Spiele an“, so Gericke. Alles in allem war es mehr als nur ein wichtiger Prestigeerfolg, was ein Blick auf die Tabelle verrät: Die Sachsen liegen nach drei Derbysiegen in vier Saisonduellen vier Punkte vor den Hallensern, die auf dem ersten Pre-Playoff-Platz stehen. Die Teams über den Icefighters siegten ebenfalls, was die Bedeutung des Erfolgs nochmals unterstreicht.