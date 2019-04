Eishockey: Nach zweiter Niederlage gegen Rosenheim droht den Scorpions das Aus

Die Hannover Scorpions liegen in den Play-offs der Eishockey-Oberliga mit 1:2 in der Serie gegen die Starbulls Rosenheim im Rückstand – nun droht ihnen beim Spiel am kommenden Freitag in Bayern das Saisonende. Die Mellendorfer verloren vor 1411 Zuschauern in der Hus-de-Groot-Eisarena mit 2:4 (0:2, 1:1, 1:1) gegen die Starbulls.

Im Gegensatz zum ersten Spiel der Serie am vergangenen Freitag gelang den Scorpions im ersten Drittel der bessere Start. Christoph Koziol und Robin Thomson besaßen in einer druckvollen Anfangsphase frühe Torchancen. Der erste Treffer fiel dennoch auf der Gegenseite, aus dem sprichwörtlichen Nichts: Alexander Höller traf im Nachschuss zum 0:1 (8.).

Starbulls nutzen Konter - 0:2 aus heiterem Himmel

Bitter aus Sicht der Gastgeber: Björn Bombis hatte kurz zuvor den Puck technisch schwierig aus halbhoher Position mit dem Schläger im Drittel der Starbulls gehalten. Daraufhin setzten sich die Scorpions in der Zone der Gäste fest und spielten ein Powerplay trotz numerischer Gleichheit. Doch als sich die Starbulls aus der Umklammerung befreien konnten, nutzten sie diesen Konter aus. Von der Entstehung her ebenfalls aus heiterem Himmel entstand das 0:2: Michael Fröhlich (12.) schoss fast von der Verlängerung der Torlinie aus auf den Kasten von Keeper Christoph Mathis, trotz unmöglichen Winkels rutschte die Scheibe abgefälscht hinter die Linie.