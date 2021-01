Neustart mit Neuzugang: Indians nach einem Monat Corona-Zwangspause zurück auf dem Eis

Gefühlt beginnt für die Hannover Indians am Sonntag eine neue Saison. Am 1. Januar hat der ECH seine bislang letzte Partie in der Eishockey-Oberliga bestritten – nach der Pause von einem Monat greifen die Indians nun wieder ins Geschehen ein. Zu Gast ist ab 17 Uhr die EG Diez-Limburg.

Auf die Quarantäne hätte man zwar gern verzichtet, „aber jetzt hatten wir Zeit, um uns zu sammeln. Außerdem hatten wir einige verletzte Spieler, jetzt ist unser Kader wieder komplett.“ Vor allem in der Abwehr sah Soccio Nachholbedarf. Seine Mannschaft kassierte in den vergangenen sieben Partien satte 35 Ge­gen­to­re: „In der Offensive waren wir bislang gut. Nun haben wir uns im Training darauf konzentriert, die Defensive zu stabilisieren.“

Abwehrtalent Jiranek kommt aus Ingolstadt

Mit einer weiteren Verpflichtung ist die Abwehr nun auch personell besser besetzt. Per Förderlizenz kommt Benedikt Jiranek aus der Reserve des ERC Ingolstadt an den Pferdeturm. „Er ist ein großer und gut ausgebildeter Spieler und wird uns hinten helfen“, sagt der Coach, der mit dem 18-Jährigen sogar acht Verteidiger zur Verfügung hat – zumindest vorerst, Armin Finkel wird Sonntag sein letztes Spiel bestreiten.

"Gehen jede Partie wie ein Play-off-Spiel an"

Ebenfalls eine Lizenz er­hält Luca Häufler, der seit Saisonbeginn schon Trainingsgast beim ECH ist. Häufler spielte im Vorjahr beim Herforder EV in der Regionalliga – wird jedoch gegen Diez nicht zum Einsatz kommen. Lenny Soccio ist froh über den breiten Kader. Denn wegen zahlreicher Nachholspiele hat der ECH ein straffes Programm vor sich: 25 Spiele in acht Wochen. Das fühlt sich an wie Play-offs – und ist auch so. „Für uns beginnt die wichtige Phase der Saison jetzt. Von daher gehen wir jede Partie wie ein Play-off-Spiel an, legen Wert auf die Defensive“, sagt Soccio.