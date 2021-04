Corona-Verdachtsfall: Auch Auswärtsspiel der Scorpions in Halle abgesagt

Die nächste kurzfristige Absage für die Hannover Scorpions. Nachdem bereits am Dienstag das Heimspiel gegen den Krefelder EV wegen eines positiven Corona-Tests in den Reihen der Gäste nicht stattfinden konnte, fällt auch das Auswärtsspiel bei den Halle Saale Bulls am Donnerstag (20 Uhr) aus.

3:1-Sieg gegen Erfurt: Indians knüpfen an starke Leistung von Derby-Niederlage an

Indians im Einsatz, Scorpions wieder am Samstag

Das nächste Spiel steht für die Scorpions damit am Ostersamstag an. Um 18.30 Uhr empfängt der Spitzenreiter der Eishockey-Oberliga Nord in der Hus de Groot Eisarena die Black Dragons aus Erfurt.

Die Hannover Indians sind dagegen am heutigen Donnerstag im Einsatz, um 20 Uhr spielt der Lokalrivale bei der EG Diez-Limburg. Das Auswärtsspiel der Indians am Samstag in Krefeld fällt dagegen wegen des Corona-Falls beim KEV aller Voraussicht nach aus.