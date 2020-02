JETZT LIVE: Gewinnen die Scorpions auch das vierte Derby gegen die Indians?

Die Statistik verheißt ein spannendes viertes Hannover-Derby dieser Hauptrunde: Die bisherigen drei Aufeinandertreffen in der Oberliga Nord haben die Scorpions gegen die Indians für sich entscheiden können. Die Wedemärker setzten sich in dieser Reihenfolge mit 4:2, 3:2 und 8:6 durch. Vorteil Scorpions.

Ein Blick auf die Ergebnisse beider Mannschaften in ihren zurückliegenden Spielen spricht jedoch klar für die Indians. Zwar zog das Team von Lenny Soccio am Freitag am Pferdeturm gegen die Hamburg Crocodiles mit 1:4 den Kürzeren, doch von den 14 Partien zuvor konnte es zwölf für sich entscheiden. Die Scorpions hingegen haben Niederlage um Niederlage kassiert und sind mittlerweile auf den sechsten Platz abgerutscht. Die Indians gehen als Vierter ins Derby (Sonntag, 18 Uhr).