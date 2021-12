Eishockey-Oberliga: Ein Sonntag zum Vergessen für Indians und Scorpions

Aaron McLeod gelang nur wenige Minuten später beim nächsten Powerplay der Essener der Ausgleich. Was folgte, waren wenig Höhepunkte auf beiden Seiten – bei den Gastgebern besaßen Kyle Gibbons (18.) und Robin Palka (37.) jeweils frei vor dem Tor noch die besten Chancen. Beide Teams standen jedoch gut in der Defensive und besaßen starke Abwehrkräfte.

Die Hannover Scorpions verloren bei den Saale Bulls Halle mit 1:4 (0:2, 0:0, 1:2). Der Tabellenführer, in der Anfangsphase der Saison noch mit 1:11 in Mellendorf unterlegen, ging durch Ex-Scorpion Patrick Schmid in Führung (13.). Philipp Halbauer erhöhte auf 2:0 (20.). Michael Hammond (57.) gelang der späte Anschlusstreffer. Jonas Niemelä und Halbauer stellten in der 60. Minute auf 4:1 - zu diesem Zeitpunkt hatten die Scorpions schon ihren Goalie auf die Bank geschickt.