Erst am Ende wird es deutlich: Indians feiern Heimsieg gegen Diez-Limburg

In der Eishockey-Oberliga haben die Hannover Scorpions am Sonntag ihr Auswärtsspiel beim Herforder EV nicht bestritten. Bei einem PCR-Test ergab sich am Freitag für einen Spieler, der in der anschließenden Partie gegen die Icefighters Leipzig nicht dabei war, ein positiver Befund. Bislang verliefen im Kader der Mellendorfer weitere Tests negativ. „Dennoch werden wir vorerst in Quarantäne bleiben, alles weitere mit dem Gesundheitsamt absprechen“, sagt Scorpions-Sportchef Eric Haselbacher, der vermutet, „dass wir kommendes Wochenende wohl noch pausieren“.

Die Hannover Indians waren derweil im Einsatz und gewannen ihr Heimspiel gegen die EG Diez-Limburg mit 7:3 (2:2, 2:0, 3:1). Im ersten Drittel deutete jedoch nichts auf diesen Endstand hin.