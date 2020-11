Tore satt: Indians feiern in Hamm ersten Saisonsieg - Scorpions verteidigen die Spitze

Erfolgreicher Freitagabend für die Eishockey-Teams aus der Region Hannover: Sowohl die Indians, die mit 5:0 (2:0, 2:0, 1:0) bei den Hammer Eisbären gewannen, als auch die Scorpions feierten in der Oberliga Auswärtserfolge. Die Wedemärker behielten mit 9:5 (4:1, 2:1, 3:3) bei den Rostock Piranhas die Oberhand.

Mehr Sport in der Region Hannover

Im Mitteldrittel sorgten Kolupaylo (22.), der in Überzahl traf, und Victor Knaub (37.) für weitere Scorpions-Tore. Jörg Noack (29.) hatte zwischenzeitlich auf 2:5 verkürzt. Zusätzliche Powerplay-Tore erzielte die Mannschaft von Trainer Tobias Stolikowski durch Andy Reiss (49.) und Mario Trabucco (54.), außerdem traf Pfennings (51.). Luis Rentsch (55.) und Tom Pauker (58., 60.) erzielten weitere Rostocker Treffer. Bei den Scorpions machte räumte der leicht angeschlagenen Brett Jaeger nach 20 Minuten das Tor für Ansgar Preuss.

Die Scorpions legten an der Ostsee einen Blitzstart hin. Roman Pfennings gelang nach 43 Sekunden das 0:1. Julian Airich (7.) legte nach. Das Anschlusstor von Matthew Pistilli (8.) beantwortete Tomi Wilenius 32 Sekunden später mit dem 1:3, ehe Fedor Kolupaylo (15.) noch im ersten Drittel das 1:4 folgen ließ.

Erste Corona-Fälle in der Oberliga Nord

Die Freude über die Auswärtssiege wird jedoch von folgender Nachricht getrübt: Nun hat das Corona-Virus auch die Oberliga Nord erreicht. Die Partie zwischen dem Krefelder EV und den Hamburg Crocodiles fiel aus.

Der KEV meldete zwei Positivfälle – zwei Stunden vor Spielbeginn, als die Hanseaten bereits angereist waren. Ganz anders jedoch in der Parallelstaffel: In der Oberliga Süd fanden am Freitag nur zwei Spiele statt.