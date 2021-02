Verbale Scharmützel im Hinspiel: Indians im Giftpfeile-Duell mit dem Herforder EV

In der Eishockey-Oberliga steht den Hannover Indians das erste komplette Spielwochenende im neuen Jahr bevor – bedingt durch ihre Corona-Zwangspause im fast kompletten Januar. Die Mannschaft von Trainer Lenny Soccio ist am Freitag beim Herforder EV zu Gast (20 Uhr), am Sonntag treten die Black Dragons Erfurt am Pferdeturm an (17 Uhr). Anzeige Vorerst nicht mehr zu Verfügung stehen die Steven Raabe und Jan Nijenhuis. Die beiden Junioren-Nationalspieler bleiben laut Soccio beim Kooperationspartner Grizzly Adams Wolfsburg.

Bilder vom Eishockey-Spiel der Oberliga Nord zwischen den Hannover Indians und dem Herforder EV Hoppla! Branislav Pohanka hat's niedergestreckt. ©

"Kommt ihr erstmal am Freitag nach Herford" Gegen Herford gewann der ECH am Dienstag in Hannover mit 4:3. Nach der Schlusssirene flogen Giftpfeile zwischen beiden Mannschaften hin und her. Von der Gäste-Seite waren Sprüche zu vernehmen nach dem Motto: „Kommt ihr erstmal am Freitag nach Herford!“ Solche verbalen Scharmützel kennt man aus den Play-offs, wenn man sich, wie jetzt, binnen weniger Tage erneut gegenübersteht und das andere Team schon vorab ein wenig einschüchtern will. Meist beruhigt sich die Lage bis zur nächsten Partie wieder.