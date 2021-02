Verdammt gut in Überzahl: Powerplay ist wieder eine Waffe bei den Indians

Weiter im Takt mit Déjà-vu-Faktor: Die Hannover Indians haben in der Eishockey-Oberliga Nord jüngst ein Sechs-Punkte-Wochenende hingelegt – und sind bereits am Dienstag (20 Uhr) wieder im Einsatz. Zu Gast sind die Crocodiles Hamburg, die bereits am vergangenen Freitag am Pferdeturm angetreten waren.

Vor vier Tagen bezwangen die Indians die Hansestädter mit 5:1, am Samstag folgte ein 6:4-Sieg bei den Icefighters Leipzig. Was sich zuletzt zeigte: Das Powerplay ist wieder eine Waffe beim ECH – das war vor allem vor der coronabedingten Zwangspause für die Indianer noch ganz anders. In den vergangenen sechs Partien erzielten die Hannoveraner nun in 16 Situationen sieben Überzahltore – eine Traumquote von 44 Prozent. Noch besser wird der Wert, wenn man nur das vergangene Wochenende betrachtet: Vier Powerplays der Indians mündeten in zwei Toren.