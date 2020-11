Indians jubeln nach Bulmer-Gala gegen Rostock Piranhas - Scorpions gewinnen Spitzenspiel

An wen auch immer dieses Handküsschen gerichtet war – es kam auf der nur mit rund 30 Personen besetzten Tribüne im Eisstadion am Pferdeturm bestimmt an. So feierte Brett Bulmer sein zwischenzeitliches 3:2 für die Hannover Indians gegen die Rostock Piranhas. Nach Spielende war er mittendrin in einer Traube von Jubel und Umarmungen: Die Indians gewannen ihr Heimspiel in der Eishockey-Oberliga mit 5:4 (2:2, 1:0, 2:2).

Bereits am Freitag hatte Indians-Trainer Lenny Soccio eine Umstellung in den Reihen vorgenommen. Branislav Pohanka bildete mit den Kanadiern Bulmer und Parker Bowles ein Trio. Und was sich beim 5:0 in Hamm andeutete, bestätigte sich gegen Rostock: Diese Formation kann eine Paradereihe werden. Jede Eiszeit bedeutete für die Piranhas höchste Alarmstufe. Nach dreieinhalb Minuten traf Bulmer nach Vorarbeit von Bowles zum 1:0. Und was Spielverständnis bedeutet, zeigte Bulmer zum Ende des ersten Drittels: Seinen Schuss platzierte er bewusst neben das Tor, von wo Bowles nur einschieben musste (20.).