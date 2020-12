Scorpions machen es gegen Rostock Piranhas spannend - Indians schlagen Hammer Eisbären

Es war klar, was passieren würde: Gleich zu Beginn des Schlussdrittels erhielten die Hannover Scorpions ein Powerplay. Schon in den beiden vorherigen Spielabschnitten hatten sie die Rostock Piranhas mit frühen Toren kalt erwischt – und in Überzahl schlugen die Blitzstarter erst recht wieder zu. Robert Peleikis traf nach 45 Sekunden zum 6:2, was die Basis für den späteren 8:5 (2:2, 3:0, 3:3)-Heimsieg in der Eishockey-Oberliga war.

Zur Beginn der Partie hatte Roman Pfennings schon nach 51 Sekunden für das 1:0 gesorgt. Die Piranhas fanden durch Lukas Koziol (10.) eine Antwort, genauso durch Matthew Pistilli (16.) nach dem 2:1 von Peleikis (11.). Auch im Mitteldrittel gelang den Scorpions ein Blitzstart. Tomi Wilenius stocherte die Scheibe im Nachsetzen ins Tor.