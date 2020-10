Derby bereits am 2. Spieltag: Oberliga-Spielplan für Indians und Scorpions steht fest

Zu diesem Zeitpunkt, Mitte Oktober, hätten die Hannover Indians und Hannover Scorpions normalerweise schon mehrere Pflichtspiele in der Oberliga absolviert. Doch der Deutsche Eishockey-Bund hat den Start der Saison auf den 6. November verschoben. Entsprechend später steigen auch die beiden Vereine aus der Region ins Eis-Training ein. Bei den Scorpions erfolgt der Trainingsauftakt am Donnerstag, die Indians legen Anfang der neuen Woche los.

Jetzt steht auch der Spielplan fest: Die Scorpions beginnen auswärts bei den Crocodiles Hamburg, bereits am 8. November kommt es in Mellendorf zum Derby gegen die Indians. Der ECH selbst hat zum Auftakt am 6. November die Tilburg Trappers zu Gast. Die weiteren Derby-Termine: am 4. Dezember und 28. März am Pferdeturm, am 29. Januar in Mellendorf. Die Hauptrunde endet am 5. April.