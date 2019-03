Eishockey-Oberliga: Hannover Scorpions führen in der Play-off-Serie, Indians verhindern frühes Aus

Die Hannover Scorpions haben in den Play-offs der Eishockey-Oberliga die Blue Devils Weiden mit 6:2 (1:1, 2:0, 3:1) bezwungen und führen in der Serie gegen die Oberpfälzer nun mit 2:1.

Probleme mit dem Eis

Ob es an der leichten Verzögerung zu Beginn lag? Vor 1276 Zuschauern in der Hus-de-Groot-Eisrarena waren beide Teams bereit, der im weiteren Spielverlauf souveräne Schiedsrichter Ali Sogusku wollten den Puck gerade zum Eröffnungsbully einwerfen – da gab es Probleme mit dem Eis, der Eismeister musste auf die Spielfläche kommen. Fünf Minuten später ging es dann los, und die Weidener konnte ihre Spannung offenbar besser hochhalten. Erster Angriff, Pfostenschuss, Abpraller – und schon nach 24 Sekunden stand es 0:1 durch Matt Abercrombie.

Die Scorpions mussten den Schock erstmal verdauen. Sukzessive bekamen sie die Partie in den Griff, lebten aber bei Kontern der flinken Weidener gefährlich. In der 16. Minute gelang Sachar Blank mit einem beherzten Handgelenksschuss unter die Latte der 1:1-Ausgleich.

Ins Mitteldrittel starteten die Scorpions weitaus besser. Die 2:1-Führung, erzielt von Patrick Schmid (25.) per Schlagschuss von der blauen Linie im ersten Powerplay des Spiels, war die Folge. Und die Gastgeber legten nach, wenn auch zunächst ohne weiteren Torerfolg. Björn Bombis traf aus spitzem Winkel die Latte (32.). Einen Alleingang von Marian Dedjar entschärfte Devils-Keeper Daniel Filimonow überragend mit der Fanghand (35.). Kurz vor Drittelende war er geschlagen, als Bombis mit starker Vorarbeit Schmid in Szene setzte und dieser zum 3:1 einschob (39.).

Zu Beginn des dritten Abschnitts mündete auch auf der Gegenseite ein Powerplay zu einem Treffer. Abercrombie (44.) schloss einen sehenswerten Spielzug der Devils zum 3:2 ab. Die Scorpions antworteten per Doppelpack. Zunächst nutzte Chad Niddery ein Missverständnis von Barry Noe und Ralf Herbst. Der Kanadier lief allein auf Filimonow zu, traf zum 4:2 (47.). Nur 57 Sekunden später gelang Andrej Strakhov das 5:2. Und mit Goran Pantic (57.) traf auch noch ein anderer Defensivverteidiger.

Indians verkürzen in der Serie auf 1:2

Die Hannover Indians haben ihr Heimspiel gegen die Selber Wölfe mit 4:1 (2:0, 0:0, 2:1) gewonnen – und damit das vorzeitige Aus verhindert. In der Achtelfinalserie verkürzte der ECH auf 1:2 und erzwang ein viertes Spiel, das Freitag in Selb erfolgt. Robby Hein (3.) und Igor Bacek (19.) sorgten vor 3117 Zuschauern am Pferdeturm für eine beruhigende Führung nach 20 Minuten. Roman Pfennings (41.) traf zum 3:0, ehe Fabian Lüsch (52.) verkürzte. Bacek entschied die Begegnung sechs Sekunden vor dem Ende mit einem Schuss ins leere Tor. „Wir waren heute sehr konzentriert und haben besser auf unsere Defensivarbeit aufgepasst“, sagte Indians-Trainer Lenny Soccio.