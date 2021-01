Sieben Tore beim 17. Sieg in Folge! Scorpions lassen Hammer Eisbären keine Chance

Der Beginn der Partie verlief jedoch etwas holprig aus Sicht der Scorpions: Nach einer Minute brachte Gianluca Balla die Eisbären in Führung. Kurz danach besaßen die Gastgeber, als Robert Peleikis und Julian Airch auf der Strafbank saßen, für 60 Sekunden ein Powerplay mit zwei Spielern mehr auf dem Eis. Doch die Scorpions stemmten sich gegen das zweite Gegentor – und glichen noch in Unterzahl aus. Kurz nachdem die Strafe von Peleikis abgelaufen war und die Scorpions immerhin wieder zu viert waren, traf Tomi Wilenius zum 1:1 (6.).

In der Eishockey-Oberliga haben sich die Hannover Scorpions beim Tabellenletzten keine Blöße gegeben. Der Spitzenreiter gewann bei den Hammer Eisbären mit 7:1 (3:1, 2:0, 2:0).

Dank Dreierpacker Dennis Arnold: Scorpions auch in Halle ohne Probleme

Wilenius mit überragendem Auftritt

Es sollte nicht das letzte Ausrufezeichen des Finnen sein, der sich mit einem starken Spiel selbst das schönste Geschenk zum 28. Geburtstag machte – geboren wurde er übrigens in der Stadt Nokia. Beim 1:2 von Dennis Arnold (13.) und 1:5 von Patrick Schmid (40.) machte er als Vorlagengeber von sich reden. Außerdem sendete er den Treffer zum 1:4 (38.) auf die Anzeigetafel.

Das Tor zum zwischenzeitlichen 1:3 (19.) sollte nicht unterschlagen werden – ist es doch erwähnenswert: In Unterzahl erkämpfte sich Jan Pietsch an der Bande die Scheibe, lief den Konter und stand nach einer guten Körperbewegung frei vor Sebastian May. Pietsch überwand Hamms Torhüter mit einem Lupfer. Kurios: Die Scheibe blieb zwischen Netz und Torstange hängen. Christoph Kabitzky (54.) und Victor Knaub (60.) erzielten die Treffer zum 1:7-Endstand.