Eishockey-Oberliga: Scorpions bauen Tabellenspitze aus, Indians gehen in Herne baden

Sie haben nach dem Spiel, wie immer in dieser Saison, ihre Masken aufgesetzt und sind direkt vom Eis in Richtung Kabine gefahren. In einem leeren Stadion wäre es für eine Ehrenrunde ziemlich einsam. Doch so langsam drehen die Hannover Scorpions einsam ihre Runden, nämlich an der Tabellenspitze der Eishockey-Oberliga.

Anzeige

Nach dem 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)-Heimsieg gegen den Krefelder EV 81 führen die Mellendorfer das Ranking nun schon mit zehn Punkten Vorsprung an.