Die Scorpions haben sich wieder gefangen: "Stark genug fürs Heimrecht in Play-offs"

Die Indians haben in acht der vergangenen neun Spielen gepunktet, fünf davon konnten sie gewinnen. Der jüngste Sieg findet seinen Platz in der Kategorie „beste Saisonspiele“. Die Indians gewannen am zweiten Weihnachtstag mit 6:1 bei den Icefighters Leipzig. Nicht nur der starke Auftritt seiner Mannschaft machte ECH-Trainer Lenny Soccio Freude, sondern auch die Aussicht, dass ein direkter Play-off-Platz wieder in greifbarer Nähe ist.

Den belegen die Leipziger auf Rang 6 – nur noch fünf Punkte vor den Indians, die eine Partie mehr austragen dürfen. Gegen Rostock muss Soccio aber auf Nick Bovenschen und Thomas Pape verzichten, die sich in Leipzig bei Faustkämpfen im Mitteldrittel jeweils eine Spieldauerdisziplinarstrafe einhandelten und nun eine Partie die Zuschauerrolle einnehmen.