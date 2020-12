Scorpions knacken Halle erst im Penaltyschießen - Indians verlieren erneut

Dass Victor Knaub zurück im Kader von Eishockey-Oberligist Hannover Scorpions ist, hat man nicht nur gesehen – sondern vor allem auch gehört, in einem in der Corona-Zeit leeren und daher stillen Eisstadion gibt es eben keine Geheimnisse mehr. Niemand stößt so laut und herzhaft bei gelungenen Aktionen seiner Mannschaftskollegen einen Juchzer aus, niemand klopft so vehement von der Bank aus mit seinem Schläger gegen die Innenseite der Bande zu Beginn eines Drittels zur Anfeuerung seiner Mitspieler.

Und wenn die in Mellendorf traditionelle Tormusik „Rama Lama Ding Dong“ erklingt, steht Knaub begeistert an der Bande und lässt sein Handgelenk im Takt des Refrains klingen. Im Heimspiel gegen die Saale Bulls Halle gab einen 4:3 (2:1, 1:2, 0:0)-Sieg nach Penaltyschießen – und damit Grund zum Jubeln.