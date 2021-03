Scorpions drehen Spitzenspiel in Tilburg - Indians unterliegen Rostock Piranhas

In dieser Saison haben die Hannover Scorpions schon viele Spiele in der Eishockey-Oberliga gewonnen – aber vielleicht war das 4:1 (0:1, 2:1, 2:0) bei den Tilburg Trappers der bislang wichtigste Erfolg. Denn damit beendeten die Wedemärker aufkommende Zweifel nach zuletzt schwankenden Leistungen. Außerdem hielten sie die Tilburger auf Distanz, mit einem Sieg hätten sich die Trappers in der Tabelle auf Tuchfühlung zum Spitzenreiter befunden.

Gleich die erste Strafzeit der Scorpions nutzten die Trappers aus: Kurz nachdem Victor Knaub auf der Bank Platz genommen hatte, traf Kevin Bruijsten zum 1:0 (17.). Roman Pfennings sorgte in der 25. Minute für den Ausgleich. Danach überstanden die Gäste zwei Situationen in Unterzahl, wenige Sekunden später brachte Mike Glemser sein Team erstmals in Front (33.). Tomi Wilenius sorgte sogar für einen kleinen Vorsprung (48.). Diese 3:1-Führung verteidigten die Scorpions bis kurz vor Schluss, ehe Patrick Schmid (60.) der Treffer zum 4:1-Endstand gelang.