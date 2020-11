Eishockey-Oberliga: Indians feiern nach irrer Schlussphase – Scorpions siegen gegen Tilburg

Dank einer irren Schlussphase haben die Hannover Indians ihr Heimspiel in der Eishockey-Oberliga mit 5:4 (2:1, 0:2, 2:1) gegen die Rostock Piranhas gewonnen. Steven Raabe gelang das goldene Tor in der Verlängerung, 45 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit hatte Branislav Pohanka zum 4:4 ausgeglichen. „Wir haben eine tolle Mannschaft, die Jungs haben Charakter – dann dreht man solche Spiele noch“, sagte Raabe.

Am Freitag gewannen die Indians 5:0 bei den Hammer Eisbären – ein Team, das am Sonntag wegen eines Corona-Falls in der Mannschaft nicht zum Auswärtsspiel in Hamburg antreten konnte. Jedoch kam der betroffene Spieler gegen den ECH nicht zum Einsatz, was also keine nachträglichen Auswirkungen hatte.