Drei Spiele, eine Absage, ein Impfangebot: Indians nicht nach Krefeld

In der Eishockey-Oberliga haben die Hannover Scorpions zuletzt Boden gutgemacht auf die Tilburg Trappers. Sie liegen punktgleich hinter den Niederländern auf dem dritten Platz der Staffel Nord. Weil die Trappers am Wochenende von der Papierform her leichte Spiele vor sich haben, wollen die Scorpions zumindest mit ihnen Schritt halten und wie zuletzt sechs Zähler einfahren.

Am Freitag empfangen die Mellendorfer die Moskitos Essen (20 Uhr), am Sonntag treten die Scorpions bei den zuletzt starken Icefigh­ters Leipzig an (18 Uhr). Die Sachsen gewannen vier ihrer vergangenen sechs Begegnungen – darunter auch in Tilburg.