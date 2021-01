Nun sind es 15 Corona-Fälle! Zwangspause für Hannover Indians geht in die Verlängerung

"Während einige der Betroffenen symptomlos sind, zeigen andere wiederum die klassischen Covid-19-Symptome von Husten bis Geschmacksverlust". schreiben die Indians in ihrer Mitteilung. "Ein Wiedereinstieg in den Trainings- und Spielbetrieb wird erst erfolgen, wenn bei allen Infizierten eine ausführliche medizinische Untersuchung und Beurteilung erfolgt ist."

Wie Eishockey-Oberligist Hannover Indians am späten Donnerstagabend bekannt gegeben hat, haben Nachtestungen im Zuge der medizinischen Betreuung zwei weitere positive Corona-Fälle ans Licht gebracht. Die Zwangspause geht damit in die Verlängerung. Die Zahl der Infizierten im Team steigt damit auf 15 Personen.

Ob die häusliche Quarantäne, die das Gesundheitsamt der Region Hannover ursprünglich bis zum 18. Januar angeordnet hatte, verlängert werden muss, steht indes noch nicht fest.

Indians müssen sieben Spiele nachholen

Vom ursprünglichen Plan, am 22. Januar gegen den Krefelder EV aufs Eis zurück zu kehren, muss das Team von Trainer Lenny Soccio allerdings Abstand nehmen. Sowohl das Heimspiel gegen Krefeld als auch die Partie am 24. Januar am Pferdeturm gegen den Herforder EV sind abgesagt worden.

Damit erhöht sich die Zahl der Nachholspiele für Soccios Team auf sieben. Die Termine stehen noch nicht fest.