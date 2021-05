Oberliga Nord: Scorpions und Indians ab September gefordert

Der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) hat den Rahmenterminplan für die neue Oberliga-Saison festgelegt. Die Staffel Nord steigt am 24. September in den Spielbetrieb ein, die Südgruppe am 7. Oktober.

Der frühere Beginn im Norden liegt daran, weil es nach aktuellem Stand mit 13 Teams eine größere Staffel und damit eine höhere Anzahl von Spielen gibt. Zu beiden Startterminen wurde erstmalig ein Eröffnungsspiel in jeder Staffel festgelegt. Die Spielpläne veröffentlicht der DEB bis Ende Juli.