Wie der Vater, so der Sohn: Ryan del Monte ersetzt Mike Glemser bei den Hannover Indians

Erst das vierte Spielwochenende in der Eishockey-Oberliga – und schon gibt es ein Wiedersehen mit bekannten Gesichtern. Die Hannover Scorpions treten am Freitag (20 Uhr) bei den Rostock Piranhas an, am Sonntag (18.30 Uhr) haben sie die Tilburg Trappers zu Gast. Gegen diese Mannschaften feierten sie vor 14 Tagen bereits Siege.

Am Sonntag (15.30 Uhr) geht es für die Rostocker gegen die Hannover Indians am Pferdeturm weiter, wo die Piranhas in dieser Saison schon unterlagen. Der ECH bestreitet zunächst noch ein Auswärtsspiel (Freitag, 20 Uhr) bei den Hammer Eisbären, bei denen sie vor zwei Wochen bereits mit 5:0 die Oberhand behielten.