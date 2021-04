Modus, Quarantäne, Tilburg: FAQ zu den Oberliga-Play-offs mit Indians und Scorpions

Die Oberliga Süd ist schon im Halbfinale angekommen, trägt die Play-offs aber im Modus Best-of-five aus. Die Staffel Nord beginnt an diesem Freitag mit dem Viertelfinale. Diese Runde erfolgt wie Halbfinale und Nordfinale durchgehend mit Best-of-three-Serien. Wer also zwei Siege einfährt, ist eine Runde weiter.

Um die Ermittlung des deutschen Oberligameisters, der zugleich Aufsteiger in die DEL 2 ist. Zuvor spielen die Staffeln Nord und Süd unter sich ihre Sieger aus. Am Ende wird in einer Best-of-five-Serie, drei Siege sind also nötig, vom 30. April bis maximal 9. Mai das große Finale zwischen dem Nord- und dem Südmeister ausgetragen.

Wann starten Scorpions und Indians?

Die Scorpions treten gegen die Rostock Piranhas an, die sich am Mittwochabend mit 5:4 nach Verlängerung gegen Herford im Pre-Play-off durchsetzen konnten. Die Mellendorfer haben am Freitag ein Heimspiel und müssen am Sonntag auswärts ran. Mögliches Entscheidungsspiel: Dienstag in Mellendorf. Die Indians spielen Freitag beim Herner EV, am Sonntag kommt der HEV an den Pferdeturm. Die Entscheidung erfolgt gegebenenfalls am Dienstag in Herne. Weitere Termine: Halbfinale (16. bis 20. April) und Nordfinale (23. bis 27. April).

Wer sind die Favoriten?

In erster Linie die Scorpions, die die Vorrunde souverän auf Platz eins beendet ha­ben. Mit den Tilburg Trappers, Serienmeister der Vorjahre, ist immer zu rechnen – selbst wenn die Niederländer diesmal nicht so überragend wie früher waren. In den Play-offs ist zudem traditionell für Außenseiter immer alles möglich. Vorteil Scorpions: Sie können Meisterschaft und Aufstieg auf eigenem Eis erledigen. Denn sie haben immer Heimvorteil – selbst im Duell gegen den Süd-Ersten. Das Heimrecht wechselt jährlich, diesmal ist der Norden dran.

Ist Tilburg wieder die Bremse?

Nur wenn man gegen sie im Viertel- oder Halbfinale ausscheidet, ab dem Nordfinale nicht mehr. Denn am abschließenden Finale gegen den Süden kann nur teilnehmen, wer in die DEL 2 aufsteigen darf. Die Niederländer dürfen nicht. Im Norden sind nur Scorpions, Indians und Herne, weil alle ihre Unterlagen für die DEL 2 eingereicht haben, in den Play-offs vertretene Aufstiegsberechtigte. Beispiel: Die Trappers werfen die Indians im Nordfinale raus. Dann ersetzt der ECH Tilburg als Nordmeister und spielt gegen den Süden um die DEL 2.

Wie sind die Corona-Regeln?

Während der regulären Saison konnte ein Team nach der Quarantäne die ausgefallenen Partien nachholen. Das geht in den Play-offs nun nicht mehr, weil die Termine eng getaktet sind und eine Serie nicht 14 Tage aussetzen kann. Die DEB-Durchführungsbestimmungen schreiben wöchentliche PCR-Tests für Spieler, Trainer und Be­treu­er vor. An den Spieltagen sind – auch für die Schiedsrichter – Schnelltests erforderlich.