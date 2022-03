FAQ zu den Play-offs: Indians und Scorpions starten in die heiße Saisonphase!

In den Play-offs 2021 spielten Nord und Süd in den Play-offs ihre internen Meister aus, danach kam es im Finale zum Duell zwischen den beiden Titelträgern. Diesmal gibt es sofort die Verzahnung zwischen den Staffeln. Dabei trifft der Erste aus dem Norden (Saale Bulls Halle) auf den Achten aus dem Süden (EC Peiting). Der Nordzweite (Scorpions) bekommt es mit dem Südsiebten (SC Riessersee) zu tun – und so weiter. Die Indians belegten Rang vier in ihrer Gruppe und spielen gegen den Südfünften Deggendorfer SC.

16 Mannschaften, jeweils acht aus den Oberliga-Divisionen Nord und Süd, starten ab Freitag ins Achtelfinale. Wer nach Viertelfinale, Halbfinale und Finale übrig bleibt, ist deutscher Oberligameister und Aufsteiger in die DEL 2. Das gilt jedenfalls für den bestplatzierten deutschen Klub. Soll heißen: Wenn die Tilburg Trappers, Dritter im Norden, die Finalserie gewinnen, darf der Finalverlierer in die DEL 2 hoch.

Neuer Vertrag unterschrieben: Recken spielen auch in Zukunft in der ZAG-Arena

Gespielt werden alle Runden im Modus „Best of five“. Wer also drei Spiele gewinnt, ist eine Runde weiter. Wer nach der Vorrunde besser platziert ist, eröffnet die Play-off-Serie auf eigenem Eis und könnte dort auch ein eventuell entscheidendes fünftes Spiel austragen. In diesem Jahr hat der Süden „Vorrang“. Sollten zwei Teams aufeinandertreffen, die in ihren Staffeln den gleichen Platz belegt haben, erhält der Südvertreter Heimvorteil. Neu: Sollte eine Partie nach 60 Minuten unentschieden stehen, gibt es so viele Verlängerungen á 20 Minuten wie nötig, um einen Sieger zu ermitteln.

Wie sind die Termine?

Scorpions und Indians haben am Freitag (jeweils 20 Uhr) Heimspiele, Gleiches gilt für den Dienstag zur selben Zeit. Am Sonntag treten die Mellendorfer in Riessersee an (18 Uhr), der ECH in Deggendorf (18.45 Uhr). Sollte nach drei Spielen noch keine Entscheidung gefallen sein, geht es für die hannoverschen Teams am 25. März auswärts und am 27. März zu Hause weiter. Es folgen Viertelfinale (1., 3., 5., 8., 10. April), Halbfinale (12., 14., 16., 18., 20. April) und Finale (22., 24., 26., 29. April und 1. Mai).

Wer sind die Favoriten?

Wenn es nach der aktuellen Formkurve geht: die Hannover Indians. Der ECH legte einen furiosen Schlussspurt hin, er gewann zehn Partien am Stück. Eine Weisheit besagt jedoch: In den Play-offs beginnt eine neue Saison. Auf dem Zettel sollte man außer den Nord-Topteams aus dem Süden Weiden, Memmingen, Rosenheim und Regensburg haben.

Und was ist mit Corona?

Aufgrund der steigenden Infektionszahlen scheint klar: Die Play-offs werden auch in diesem Jahr nicht nur auf dem Eis entschieden, personelle Sorgen dürften alle Mannschaften betreffen. Wer zu Beginn einer Serie nicht die Mindestzahl von neun Feldspielern plus Torhüter stellen kann, weil zu viele Spieler mit Quarantäne belegt sind, scheidet aus. Während einer Serie ist diese Anzahl ebenfalls notwendig, ansonsten verliert das Team ein Spiel kampflos.