Final-Auftakt geglückt! Scorpions feiern knappen Heimsieg gegen Selber Wölfe

Die Hannover Scorpions haben den ersten Schritt in Richtung Aufstieg getätigt. Die Mannschaft von Trainer Tobias Stolikowski gewann im Play-off-Finale der Eishockey-Oberliga gegen die Selber Wölfe mit 4:3 (3:1, 0:1, 0:1) nach Verlängerung. Damit führen sie in der Serie mit 1:0. Das zweite Spiel findet am Sonntag (17 Uhr) in Selb statt. Anzeige Am Dienstag hatten die Melllendorf nach einem vogelwilden Spiel den Herner EV mit 9:6 bezwungen und sich den Einzug ins Aufstiegsfinale gesichert. Und so rasant, wie diese Partie endete, ging es gegen Selb weiter. Bereits nach 80 Sekunden fiel das erste Tor: Bret Snetsinger sorgte für das 0:1 – zum vierten Mal in Folge kassierte die Scorpions das erste Gegentor in einem Spiel. Doch sie antworten kurze Zeit später, Tomi Wilenius überwand Wölfe-Keeper Michel Weidekamp mit einem Handgelenksschuss (8.).

Bilder vom Play-off-Finale (Spiel 1) der Eishockey-Oberliga zwischen den Hannover Scorpions und den Selber Wölfen Bilder vom Play-off-Finale (Spiel 1) der Eishockey-Oberliga zwischen den Hannover Scorpions und den Selber Wölfen ©

Unterzahl nach Airich-Check Beim nächsten Angriff leistete sich Scorpions-Stürmer Julian Airich einen heftigen Bandencheck und erhielt eine Spieldauerdisziplinarstrafe. Als Folge davon erhielten die Gäste ein fünfminütiges Powerplay. Doch der Nordmeister überstand diese Unterzahl nicht nur ohne Gegentor – er ging sogar in Führung. Christoph Kabitzky blockte einen Schuss ab und humpelte kurz, dann gelang ihm per Konter das 2:1 (10.). Robert Peleikis erhöhte per Schlagschuss auf 3:1 (15.). Auch zu Beginn des Mitteldrittels kassierten die Scorpions ein schnelles Gegentor. Nicholas Miglio verkürzte 68 Sekunden nach Wiederbeginn auf 3:2. Nach diesem Treffer beruhigte sich die Partie etwas und wurde zerfahren – auch weil sich beide Teams einige Fehler in der neutralen Zone leisteten. Dennoch blieb das Spiel rasant, in einer Phase blieb es neun Minuten lang ohne Unterbrechung durch einen Pfiff der Schiedsrichter. Bis zum Ende dieses Abschnitts nahm die Begegnung hinsichtlich ihrer Intensität zu – auch was den verbalen Schlagabtausch unter den Spielern beider Mannschaften anging.

Pfennings verpasst das 4:2 Im Schlussdrittel mussten die Gastgeber zunächst noch eine Unterzahl überstehen, durften kurze Zeit später selbst mit einem Spieler mehr auf dem Eis agieren – in beiden Situationen zeigte sich die jeweils verteidigenden Formation gut organisiert und ließ keine Großchancen zu. Bis zur Mitte des Drittels hätten die Wedemärker bei mehreren Gelegenheiten der starken Sturmreihe um Wilenius mit Patrick Schmid und Roman Pfennings für das 4:2 sorgen können. So blieb die Begegnung bis in die finalen Sekunden offen – und die nutzte Lukas Slavetinsky 17 Sekunden vor Schluss zum 3:3-Ausgleich.