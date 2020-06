Start mit 13 Teams, Tillburg - und Fans? Eishockey-Oberliga stellt sich neu auf

Der kaufmännische Leiter der Indians gehörte zu den Teilnehmern und lobt die Zusammenarbeit mit dem DEB um Markus Schubert, den neuen Leiter der Oberliga. „Er ist näher an den Vereinen dran. Frühere Differenzen mit dem DEB sind ausgeräumt“, sagt Roterberg.

In Leipzig waren auch Vertreter der Hannover Scorpions und Hannover Indians sowie aus Hamburg, Erfurt, Hamm, Herne, Herford, Diez-Limburg, Leipzig, Tilburg, Rostock, Krefeld und Halle. Diese Teams würden die Gruppe Nord komplettieren.

Neu dabei sind Hamm, Herford und Diez-Limburg. Duisburg ist raus. Laut DEB seien die eingereichten Lizenzunterlagen der Klubs positiv zu bewerten, sodass alle Bewerber mit einem Zulassungsbescheid in den kommenden Wochen rechnen könnten.

In der Eishockey-Oberliga werden zur neuen Saison 13 Mannschaften die Staffel Nord bilden. Das signalisierte der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) bei der Versammlung aller Ligamitglieder in Leipzig.

„Das ist für die Vereine nicht zu stemmen und gerade in der Corona-Zeit das völlig falsche Signal“, sagt Roterberg und kündigt an, „dass wir eine juristische Prüfung vornehmen werden“.

Im Mai erhielten die Vereine ein Schreiben von der BG mit der Schocknachricht: Die Beiträge für den Versicherungsschutz der Spieler wurden um 25 Prozent erhöht – und das sogar rückwirkend, also für die Saison 2019/2020 sowie für die neue Spielzeit.

Unterstützung vom Deutschen Eishockey-Bund erhoffen sich die Vereine auch beim Thema Berufsgenossenschaft (BG), was einen wichtigen Punkt auf der Tagesordnung einnahm.

Und weil man sich gegenseitig braucht, um das Produkt Eishockey-Oberliga anbieten zu können, ist auch der in der Vergangenheit oft diskutierte Ausschluss der Tilburg Trappers längst vom Tisch.

„Wir brauchen jedes Team. Wichtig ist, dass die Trappers mitspielen dürfen, sie sind fest eingeplant. Niemand hat ein Problem mit ihnen“, sagt Scorpions-Sportchef Eric Haselbacher, der ebenfalls von einem „sehr guten Treffen“ sprach. „Die drei Neulinge haben einen guten Eindruck gemacht.“

„Ich glaube, dass es mit Zuschauern machbar ist"

Gesprochen wurde auch über Auflagen für den Spielbetrieb. „Ich glaube, dass es mit Zuschauern machbar ist, wenn sich überall Spender mit Desinfektionsmitteln befinden und es die Corona-Warn-App gibt“, sagt Haselbacher.

Eishockey mit Zuschauern inklusive Abstandsregel und dem Verbot von Gastronomie sei jedoch weder am Pferdeturm noch in Mellendorf umsetzbar. „Aber es gibt ja im Sport und in der Politik Tendenzen, wonach immer mehr möglich ist. Daher bin ich guter Dinge.“