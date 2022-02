Am Samstag trifft das DEB-Team am zweiten Spieltag des olympischen Eishockeyturniers auf China. Nach einer herben 1:5-Pleite gegen Rekord-Olympiasieger Kanada will das Team von Bundestrainer Toni Söderholm gegen das "Land der Mitte" vieles besser machen. "Wir haben heute wirklich nicht unser bestes Spiel gespielt, aber es ist ein langes Turnier", fasste Kapitän Moritz Müller den Auftakt des deutschen Teams zusammen. Ein langes Turnier, welches aus deutscher Sicht gegen China an Fahrt aufnehmen soll. Die Chinesen gingen ihrerseits im Auftaktspiel gegen den gegen die USA mit 0:8 unter. Dennoch sollte der Silbermedaillen-Gewinner von 2018 den Gastgeber nicht unterschätzen.

