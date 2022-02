Gibt es ein erneutes deutsches Olympia-Wunder im Eishockey? Am Donnerstag trifft die Mannschaft von Bundestrainer Toni Söderholm auf den Rekord-Olympiasieger aus Kanada. Obwohl das deutsche Team auf dem Papier unterlegen ist, hat das Team das Wunder von Pyeongchang bei den olympischen Winterspielen 2018 nicht vergessen. Mit dementsprechend breiter Brust will Deutschland am Donnerstag trotz seiner Underdog-Rolle auftreten. Mut macht die Generalprobe. Das DEB-Team setzte sich drei Tage vor Turnierstart in einem Trainingsspiel gegen die Slowakei mit 5:3 durch.

Anzeige